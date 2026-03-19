Какой церковный праздник 19 марта

Сегодня, 19 марта, православная церковь вспоминает благочестивую жизнь преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720). Кто такой преподобный Иов Анзерский Преподобный Иов (в миру Иоанн) родился в Москве в 1635 году, вероятно, в семье священника. Он получил хорошее воспитание и стал священником одной из Московских приходских церквей. Иоанн прославился своей любовью к прихожанам, милосердием и благоговейным совершением Литургии. При дворе и клевета Слава о добром пастыре дошла до императора Петра I, который сделал Иоанна придворным священником, а затем и духовником царской семьи. Несмотря на высокий статус, он вёл скромную жизнь и помогал нуждающимся. Позже Иоанн был оклеветан в деле вора Гришки Талицына. Царь, поверив обвинениям, сослал его на Соловки для пострижения в монахи. Монашеский подвиг В 1701 году Иоанн принял монашество с именем Иов. Он нёс суровые послушания, питаясь лишь хлебом и водой. Видя его святость, братия освободила его от работ для молитвы и поста. Слава о старце снова стала расти и дошла до Царя. Тот же, убедившись в невиновности своего духовника, снова звал его к себе, но старец, отказался, сочтя себя изнуренным возрастом. Иов попросил уединения в Анзерском ските, где со временем стал строителем. Он ухаживал за больными и любил молитвенное уединение. В 1710 году он принял схиму с именем Иисус. Основание Голгофо-Распятского скита После явления ему Пресвятой Богородицы на горе Секирной преподобный основал там скит с церковью Распятия Господня. Он сам носил воду и рубил дрова для братии. По преданиям, по его молитве на вершине горы открылся родник. Кончина и прославление Предчувствуя смерть, старец выкопал себе могилу. Перед кончиной он заболел, но смог отслужить Литургию. 6 марта 1720 года преподобный мирно почил. В 2000 году он был причислен к лику святых для общецерковного почитания. Что еще отмечается в православии 19 марта 19 марта в календаре православных праздников отмечен, как день обретения Честнаго креста и гвоздей святой равноапостольной царицею Еленою в Иерусалиме (326). Также почитается память преподобномучеников Конона и сына его Конона (270—275), преподобного Аркадия Кипрского (IV), преподобного Фридолина Зекингенского (V—VI). В этот день православные вспоминают подвиг 42 мучеников в Аморее Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок. 845). Это день Ченстоховской, «Благодатное Небо» (XIV) и Шестоковской (XVIII) икон Божией Матери. 19 марта 2026 года, четверг, приходится на четвертую неделю Великого Поста.