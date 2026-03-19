Тысячи мусульман будут праздновать Ураза-байрам в Новосибирской области 20 марта

Как рассказал помощник муфтия Новосибирской области изданию «Весь Искитим» Мухаммад Фарух, праздничные богослужения в мечетях Новосибирска и Искитима начнутся в восемь часов утра. Верующие будут молиться о мире, благополучии, доброте и взаимопомощи в обществе. По данным муфтията, главные мечети Новосибирска на улицах Мира и Красина в праздник традиционно собирают около 10 тысяч человек.
После утренней молитвы мусульмане расходятся по домам, где их ждет праздничный стол. Женщины готовят угощения, пока мужчины и дети участвуют в богослужении. При этом единого главного блюда не существует — у разных национальностей свои традиции. К примеру, дагестанцы подают хинкали, а выходцы из стран Азии готовят плов.
Одной из ключевых традиций праздника является гостеприимство. Верующие ходят в гости и принимают у себя родственников, соседей и друзей независимо от их национальности и вероисповедания. Считается, что чем больше гостей посетит дом, тем радостнее и благополучнее будет в нем жизнь.
Еще одна добрая традиция напоминает славянские колядки: дети ходят по домам, поздравляют соседей и получают за это сладости, подарки или деньги. Женщины также отмечают праздник и ходят в гости, но обычно после того, как разойдутся основные гости.
Важно отметить, что Ураза-байрам не связан с жертвоприношением — барана режут на другой значимый праздник, Курбан-байрам, который в этом году будут отмечать 27 мая.