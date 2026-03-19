Расплата за Краснодар и Майкоп: раскрыты координаты для ответных ударов

Ночью и утром 18 марта массированной атаке беспилотников подверглись два крупных города юга России — Краснодар и Майкоп. В результате налета есть погибшие и разрушения. Академик Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru раскрыл детали тактики атаки противника и то, как она была организована.
Не обошлось без жертв.
В ночь на 18 марта жители сразу двух регионов сообщали о звуках взрывов. В Краснодаре, по словам главы города Евгения Наумова, фрагменты сбитых беспилотников повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи в микрорайоне Юбилейном. Обломки также упали во дворе многоэтажки и на территорию частного дома.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил самую тяжелую потерю — в результате атаки погиб один человек. Повреждения получили три домовладения. Почти одновременно серия из пяти-шести мощных взрывов прогремела над Майкопом (Республика Адыгея), который находится в непосредственной близости от краевого центра.
Запускали дроны из Одесской области.
География удара неслучайна. По мнению Максима Кондратьева, беспилотники стартовали из одного района, преодолев значительное расстояние.
«Что касается атак на Краснодарский край и Республику Адыгея — эти регионы расположены в непосредственной близости друг от друга. Майкоп и Краснодар находятся совсем рядом, поэтому беспилотники однозначно взлетали из Одесской области. Далее они заходили через Тамань и распределялись в сторону Майкопа и Краснодара», — отметил эксперт.
Специалист также обратил внимание на выбор времени для налета. Хотя атака произошла ночью, противник все чаще пробует силы и в светлое время суток. Однако ночь остается главным союзником дронов.
«Тактика нанесения ударов меняется… Однако именно темное время суток по-прежнему используется для прохождения зон, где дежурят мобильные огневые группы ВС РФ. В сельской местности на подступах к городам таким группам сложнее прицельно стрелять по целям в темноте», — пояснил Кондратьев.
В атаке участвовали инструкторы НАТО.
Главная тревога экспертного сообщества связана не только с техникой, но и с интеллектуальным сопровождением атак. Анализируя налет на Краснодар и Майкоп, Максим Кондратьев подчеркнул: эти удары нельзя назвать действиями любителей-энтузиастов.
«Организация налетов — это серьезная тактическая работа. К подготовке полетных заданий привлечены профессиональные военные, в том числе инструкторы НАТО», — заявил он.
Более того, противник активно внедряет в военную сферу высокие технологии. Речь идет о программном обеспечении с элементами искусственного интеллекта (ИИ).
«ИИ позволяет прокладывать наиболее неожиданные маршруты и применять новые тактические схемы для каждого типа беспилотных комплексов. В результате каждая последующая атака становится немного эффективнее предыдущей. Это создает растущую нагрузку на силы ПВО: противник действует коварно и постоянно адаптируется», — сказал эксперт.
Прижимаются к земле и атакуют гибридно.
Адаптация выражается и в смене тактического почерка. По словам Кондратьева, удары носят гибридный характер: атаки на прибрежные регионы и инфраструктуру ведутся одновременно как с воздуха, так и с воды.
Кроме того, из-за возросшей эффективности российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники вынуждены буквально стелиться по земле.
«Предельно низкие высоты используются для того, чтобы затруднить их быстрое и гарантированное обнаружение и уничтожение. Снижение высоты полета уже давно стало устойчивой тенденцией в тактике воздушных атак», — резюмировал Максим Кондратьев.