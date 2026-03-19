В Катаре запретили молиться в открытых местах на Курбан-Байрам

Из-за опасной региональной обстановки власти Катара отменили проведение открытых молитвенных служб на Курбан-байрам. Об этом сообщило министерство вакуфов.
«Министерство предписывает ради безопасности населения проводить праздничные молитвенные службы только в зданиях мечетей, а не на открытых площадях», — говорится в тексте указания.
Ведомство также рекомендовало приходить на службу заранее, чтобы избежать скопления людей. Женщинам посоветовали молиться дома, а верующих попросили по возможности не брать с собой детей.
Первая рассветная молитва перед Ид аль-Фитр имеет для мусульман особое значение и предпочтительна для совершения в мечети.
Накануне Иран ударил ракетами по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре. Тогда уточнялось, что в результате атаки на предприятии начался пожар.