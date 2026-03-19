В Новосибирске определили даты проведения ЕГЭ-2026

Приём заявлений завершился ещё 2 февраля. Как сообщили «Прецеденту» в региональном Минобразования, в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались 16 191 человек — это на 1 273 больше, чем годом ранее. Основную часть составляют выпускники 11 классов — более 14,5 тысячи человек. Также ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет и студенты колледжей.