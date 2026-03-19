В Новосибирске определили даты проведения ЕГЭ-2026

В Новосибирске определились с датами проведения ЕГЭ — экзаменационная кампания стартует 1 июня. Первыми школьники будут сдавать историю, литературу и химию.
Приём заявлений завершился ещё 2 февраля. Как сообщили «Прецеденту» в региональном Минобразования, в этом году на участие в экзаменах зарегистрировались 16 191 человек — это на 1 273 больше, чем годом ранее. Основную часть составляют выпускники 11 классов — более 14,5 тысячи человек. Также ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет и студенты колледжей.
По выбору предметов заметно, что школьники всё чаще ориентируются на естественные и технические направления. Профильную математику выбрали более половины участников — 50,4%. Информатику указали 25,6%, биологию — 18,7%, химию — 12,3%.
При этом интерес к обществознанию снизился — его выбрали 45,5% сдающих. Меньше стало и тех, кто планирует сдавать базовую математику. Остальные предметы, такие как история, английский язык, литература и география, сохраняют примерно прежний уровень популярности.