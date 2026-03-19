Снаряд попал в судно у берегов Хор-Факкана в ОАЭ

Неизвестный снаряд поразил судно в ОАЭ, на борту возник пожар.

Источник: Комсомольская правда

Снаряд попал в судно у побережья города Хор-Факкан в ОАЭ. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), действующее при британских ВМС.

«В UKMTO поступило сообщение об инциденте в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана, ОАЭ. Судно было поражено неизвестным снарядом», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате удара по судну на борту возник пожар. Отмечается, что ведется расследование.

Ранее ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли ракетный удар по военному кораблю США. В результате судно получило серьезные повреждения. По данным КСИР, другие морские объекты Соединенных Штатов окажутся в зоне поражения.

Как сообщал KP.RU, крупнейший иранский порт Бендер-Энзели на Каспийском море стал целью израильской атаки. По данным мэрии города, ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании и несколько портовых объектов.

