Депутат Занко: решение о салюте на 9 Мая регионы принимают самостоятельно

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Решение о проведении праздничных салютов 9 мая будут принимать региональные власти с учетом обстановки в каждом конкретном субъекте. Об этом заявила ТАСС зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
«Я думаю, как и всегда будут принимать решения органы власти, поскольку здесь важно оценить обстановку в каждом конкретном регионе», — сказала Занко.
Ранее глава движения сообщила, что «Волонтеры Победы» уже начали подготовку к циклу мероприятий.
