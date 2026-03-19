В Красноярске 19 марта снег, ветер и резкое похолодание до −17 градусов

В четверг, 19 марта, погода в Красноярске резко ухудшится. Ожидается сильный ветер, а температура воздуха будет до −17 градусов. Об этом сообащет Среднесибирское УГМС.
По прогнозам синоптиков, утром и днём ожидается мокрый снег и усиление юго-западного ветра до 13−18 метров в секунду. Температура днём составит от 0 до −2 градусов.
К ночи ветер стихнет, но столбики термометров стремительно опустятся — до −15…-17 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет колебаться от 746 до 749 мм ртутного столба.
