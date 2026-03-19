Новосибирские ученые разработают систему транспортировки донорских сердец

Новосибирские ученые разработали технологию, которая позволит создавать в России специальные системы для транспортировки донорских сердец. Исследователи из НМИЦ имени Мешалкина определили оптимальные условия для подготовки органа к пересадке, что станет основой для нового устройства.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника центра Максима Жулькова. По словам специалиста, разработка самого аппарата запланирована на 2027 год. Ожидается, что его внедрение позволит значительно дольше сохранять сердце жизнеспособным вне организма.