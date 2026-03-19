Красноярцев предупреждают о сильном ветре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 марта в Красноярске и центральных районах края прогнозируется усиление ветра.
По данным Среднесибирского УГМС, порывы юго-западного ветра могут достигать 15−18 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
Специалисты предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры безопасности: не укрываться под деревьями, у рекламных конструкций и недостроенных зданий, держаться подальше от крыш, с которых возможен сход снега, а также быть осторожными на скользких участках дорог.
В экстренных ситуациях следует обращаться по телефону 112.