Подходят, откуда не ждут: у Славянска началась уникальная операция

Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал aif.ru о ситуации на славянском направлении.
«Подробности операции сейчас не разглашаются, но она находится в активной фазе. Российскими силами используется классическая тактика: перерезание логистических узлов и путей снабжения ВСУ, блокирование путей подвоза ресурсов и тылового обеспечения врага», — отметил Гагин.
По его данным, сейчас группировка противника, удерживающая город и прилегающие населенные пункты, попадает в тактическое кольцо.
«Хотя называть это полноценным “котлом” пока рано — ситуация скорее напоминает конфигурацию “каре”», — обозначил Гагин.
Основная цель ВС РФ — охватить краматорско-славянскую агломерацию.
«За счет постоянного давления российские бойцы заставляют противника расходовать дефицитный боекомплект на попытки отразить атаки наших БПЛА. Комбинированное применение авиации, артиллерии и беспилотников позволяет изматывать силы оппонента», — рассказал Гагин.
Причем, обратил внимание эксперт, большой ущерб группировке противника и его гарнизонам наносится с безопасной дистанции, риск для российской армии потерять личный состав и технику минимизируется.
«На данный момент это наиболее приемлемая тактика, которая приносит плоды. Я не могу сказать, что снабжение украинских сил на славянском направлении полностью прервано, но оно нестабильное и достаточно скудное. То же самое можно сказать и о личном составе: его у противника больше не становится», — сказал Гагин.
«И Славянск, и Краматорск, и другие населённые пункты вблизи этих городов превращены в так называемые “фортеции”. У ВСУ было достаточно много времени, чтобы подготовиться к штурму. Но как такового штурма пока нет: мы изматываем противника с дистанции», — подытожил военный эксперт.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения охватывают с южной стороны село Кривая Лука. Он также отмечал, что ближайшая ключевая цель ВС РФ — населенный пункт Рай-Александровка, являющийся удобным плацдармом для дальнейшего наступления на славянско-краматорскую агломерацию.