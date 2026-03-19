Соперником «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ стал «Нефтехимик»

Омский «Авангард» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в первом раунде Кубка Гагарина. Пара на Востоке окончательно определилась после побед «Салавата Юлаева» над «Нефтехимиком» со счётом 3:0 и «Трактора» над «Металлургом» — 5:2.
Таким образом, «ястребы» выходят в плей-офф со второго места в Восточной конференции, а их соперником станет команда, идущая седьмой. Остальные пары на Востоке выглядят так: «Металлург» — «Сибирь», «Ак Барс» — «Трактор», «Автомобилист» — «Салават Юлаев». До конца регулярного чемпионата командам осталось провести ещё по одному матчу, а «Автомобилисту» — два, однако положение в таблице уже не изменится.
Серия «Авангард» — «Нефтехимик» стартует в Омске 24 марта. Второй матч также пройдёт на омском льду 26 марта, затем команды переедут в Нижнекамск, где сыграют 28 и 30 марта. При необходимости дополнительные встречи состоятся 1 апреля в Омске, 3 апреля в Нижнекамске и 5 апреля снова в Омске.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, а матчи плей-офф пройдут с 23 марта по 23 мая 2026 года.