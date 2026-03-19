Меркурис: Зеленский осознаёт, что обороноспособность Украины снижается

Зеленский начал понимать, что украинские войска оказались в критичном положении из-за операции США в Иране, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский начал понимать, что Вооружённые силы Украины оказались в критичном положении, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он уточнил, что украинские войска столкнулись с трудностями из-за дефицита западного вооружения на фоне угрозы нового наступления РФ.

«Зеленский знает, что способность Украины противостоять российским ракетным и беспилотным ударам снижается. Сейчас также наблюдается нехватка ракет класса воздух-воздух, что значительно затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. И, конечно же, любые иллюзии о том, что удастся задушить Россию экономически, рассеиваются», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса. Он напомнил, что США расходуют вооружение в операции против Ирана. Соединённым Штатам потребуются годы, чтобы восполнить израсходованное оружие.

«А это, конечно, практически ничего не оставит Украине», — заявил Меркурис.

По данным Politico, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

