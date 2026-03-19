В Новосибирске 11 детей за неделю попали в онкогематологию из-за неправильного питания

Как выяснили медики, причиной болезни во всех случаях стало скудное и однообразное питание. Организм детей просто недополучал необходимые витамины группы В и железо из пищи. При этом, как особо подчеркивают врачи, все ребятишки из социально благополучных семей.
Заведующий отделением, главный онколог Новосибирской области Михаил Пасечко признался, что минувшая неделя стала одной из самых драматичных для него и коллег. Медикам пришлось не только обследовать и лечить детей, но и учить их правильно питаться. Несмотря на то, что анемия на почве погрешностей диеты не является онкологическим заболеванием, всех детей госпитализировали именно в онкогематологию. Это связано с тем, что столь сильное падение гемоглобина может сигнализировать о разных патологиях, включая злокачественные, поэтому требуется тщательное обследование с проведением гастроскопии и колоноскопии.
Врач обращает внимание родителей на тревожную закономерность: у половины детей с анемией, связанной с погрешностями в питании, специалисты обнаруживают атрофический или даже язвенный гастрит. Это значит, что пища, которой кормят ребенка, просто не усваивается. Врач отметил, что гастрит является предраковым состоянием.
Главный совет специалиста — сбалансированный рацион. В ежедневном меню обязательно должны присутствовать мясо, рыба, крупы, масло, молочные продукты, овощи и фрукты. Важен и режим питания: не хаотичные перекусы, а полноценный завтрак, обед, полдник и ужин.
Медики напоминают родителям о важности регулярного контроля анализа крови. Если общее исследование показало, что гемоглобин у ребенка ниже нормы, это повод обратиться к педиатру или гематологу, чтобы вовремя выявить проблему.