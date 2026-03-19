В частных домах Омска за счёт государства заменят печи на котлы

На переоборудование одного дома из федерального бюджета предусмотрено до 700 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Омская область приступает к реализации программы модернизации отопления в частных домах. Об этом сообщили в правительстве региона.

Программа предусматривает замену старого печного оборудования в частных домах на современные энергоэффективные и экологически безопасные системы. За счёт государства будут приобретаться и устанавливаться твердотопливные котлы.

В настоящий момент формируется перечень домовладений, которые станут первыми участниками программы. Она не распространяется на дома, которые включены в планы по газификации.

Приоритетное право на участие в программе имеют ветераны и инвалиды ВОВ и СВО, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды первой группы и одинокие пожилые омичи.

Совместно с Минстроем России в омском правительстве прорабатывается возможность увеличения числа участников программы в регионе до 500 домовладений. Государство будет полностью компенсировать затраты. Если регион не укладываются в установленный лимит и расходы окажутся выше, региональные власти вправе добавить недостающую сумму из местного бюджета.

На реализацию программы в стране в федеральном бюджете в 2026 году предусмотрено более 5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в этом году в Омской области в зимний период выросло число пожаров в частных домах. Основная причина почти 200 пожаров —неисправное печное отопление и электрооборудование на фоне сильных морозов.