Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году: когда россиянам собирать чемоданы

Богданова-Шемраева назвала июль лучшим месяцем для отпуска в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году наиболее выгодными месяцами для отпуска будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Эксперт отметила, что отпуск в мае окажется невыгодным из-за большого числа праздничных дней. Это влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка.

«Самым выгодным месяцем будет июль — в нем 23 рабочих дня», — сказала эксперт в интервью ТАСС.

Богданова-Шемраева объяснила, что размер отпускных рассчитывается по специальной формуле. При учете некоторых нюансов можно значительно увеличить сумму выплат за месяц. Она посоветовала включать в отпуск не только рабочие дни.

Ранее KP.RU сообщал, что все официально трудоустроенные россияне имеют право на оплачиваемый отпуск, однако способ расчета отпускных может варьироваться. В 2026 году порядок вычисления отпускных будет зависеть от конкретных обстоятельств каждого случая.