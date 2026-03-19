Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году: когда россиянам собирать чемоданы

В 2026 году наиболее выгодными месяцами для отпуска будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Эксперт отметила, что отпуск в мае окажется невыгодным из-за большого числа праздничных дней. Это влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка.
«Самым выгодным месяцем будет июль — в нем 23 рабочих дня», — сказала эксперт в интервью ТАСС.
Богданова-Шемраева объяснила, что размер отпускных рассчитывается по специальной формуле. При учете некоторых нюансов можно значительно увеличить сумму выплат за месяц. Она посоветовала включать в отпуск не только рабочие дни.
Ранее KP.RU сообщал, что все официально трудоустроенные россияне имеют право на оплачиваемый отпуск, однако способ расчета отпускных может варьироваться. В 2026 году порядок вычисления отпускных будет зависеть от конкретных обстоятельств каждого случая.