В Пермском крае 19 марта ожидается гололедица на дорогах

Синоптики предупреждают жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта на дорогах региона возможно образование гололедицы. В отдельных районах также прогнозируется изморозь.
В связи с ухудшением погодных условий специалисты советуют водителям быть особенно внимательными на дорогах. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров и торможений. При движении необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.
Пешеходам также следует проявлять осторожность, особенно при переходе проезжей части и передвижении по тротуарам.
Жителей просят соблюдать правила безопасного поведения и предупредить близких о возможных погодных рисках.
В случае чрезвычайных ситуаций можно обратиться в службы экстренного реагирования: по телефону 01 со стационарного телефона, а также по номерам 101 или 112 с мобильного. Звонки принимаются бесплатно.