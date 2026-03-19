Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 19 марта ожидается гололедица на дорогах

Специалисты предупреждают об опасности.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта на дорогах региона возможно образование гололедицы. В отдельных районах также прогнозируется изморозь.

В связи с ухудшением погодных условий специалисты советуют водителям быть особенно внимательными на дорогах. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров и торможений. При движении необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам также следует проявлять осторожность, особенно при переходе проезжей части и передвижении по тротуарам.

Жителей просят соблюдать правила безопасного поведения и предупредить близких о возможных погодных рисках.

В случае чрезвычайных ситуаций можно обратиться в службы экстренного реагирования: по телефону 01 со стационарного телефона, а также по номерам 101 или 112 с мобильного. Звонки принимаются бесплатно.