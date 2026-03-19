Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес удары по американским базам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил телеканал Press TV в соцсети X со ссылкой на заявление КСИР.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил телеканал Press TV в соцсети X со ссылкой на заявление КСИР.

По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.

В заявлении уточняется, что на базе «Минхад» поражены командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования. На базе «Аль-Дафра» уничтожены топливные резервуары и радары раннего предупреждения. На базе «Аль-Адаири» атакованы радары и центральная стояночная площадка для авиации. В Бахрейне удар пришелся непосредственно по штабу Пятого флота США.

Глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац 17 марта сообщил, что Али Лариджани был убит в результате авиаудара Военно-воздушных сил еврейского государства. Позже власти Ирана подтвердили его смерть. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду, 18 марта, заявил, что Тегеран жестко ответит на гибель секретаря высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

