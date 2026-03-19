Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учётом плей-офф

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 999-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учётом плей-офф, очередную шайбу он забросил в матче против команды «Оттава Сенаторз».
Российский хоккеист отправил её в ворота соперника на 29-й минуте игры. С начала текущего сезона Овечкин забил уже 25 голов. Всего в рамках регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» забросил без учёта плей-офф 922 шайбы, став рекордсменом лиги по этому показателю.
Напомним, 11 марта клуб Овечкина сыграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Филадельфия Флайерз». В ходе игры капитан «Вашингтона» сделал передачу, которая завершилась голом.
В конце февраля экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в эксклюзивном разговоре с aif.ru рассказал, кто, по его мнению, входит в тройку сильнейших российских игроков в истории НХЛ. Ими являются Александр Овечкин, Сергей Федоров и Павел Дацюк. Вместе с тем в рейтинге Плющева не оказалось Никиты Кучерова и Евгения Малкина.