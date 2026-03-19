Попов: изучавший НЛО генерал США мог пропасть на Украине

10 марта в Нью-Мексико пропал генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд. В последние годы он работал в лаборатории, занимавшейся изучением обломков якобы инопланетного корабля.

Источник: Аргументы и факты

Пропавший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд мог тайно проводить инструкции для боевиков ВСУ на Украине, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, по данным американских СМИ, 76-летний Маккасланд пропал 10 марта в Нью-Мексико. Он довольно известен в военно-научных кругах, поскольку занимал руководящие должности в научно-технологических структурах ВВС и возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон.

Именно на этой базе, по мнению ряда уфологов, изучали обломки инопланетного корабля, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.

«Дело в том, что такие специалисты под разными предлогами сейчас могут находиться на Украине. Они могут быть там в качестве инструкторов, добровольцев, инспекторов и так далее. Если с ними что-то случается, их могут якобы объявить в розыск совершенно в другом полушарии. И выяснится, что якобы с ним что-то случилось. Вопрос может быть криминального характера. Не исключено, что такое могло быть», — пояснил Попов.

Генерал также отметил, что в последнее время американские власти неоднократно поднимали темы о явлениях якобы инопланетного характера. При этом зачастую этот прием, по словам специалиста, используется для того, чтобы отвлечь американцев от более существенных проблем.

Ранее в США заявили, что НЛО вывел из строя ядерные ракеты.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше