Красноярские эксперты рассказали, как выбрать качественные куриные яйца

Яйца — ценный диетический продукт, богатый белком и микронутриентами. В одном курином яйце содержится около 6,5 г белка, 5,2 г жира и всего 78 ккал. Специалисты рекомендуют употреблять 1−2 яйца 3−4 раза в неделю с перерывами. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке куриных яиц: Маркировка: яйца делятся на диетические («Д») и столовые («С»). Диетические яйца свежие, недавно снесенные курицей, становятся столовыми через 7 дней. Категория: зависит от веса. Самые крупные — «Высшая» (от 75 г), затем «Отборная» (от 65 г), 1-я (от 55 г), 2-я (от 45 г) и 3-я (от 35 г). Внешний вид: скорлупа должна быть чистой и целой. Цвет не влияет на качество, он зависит только от породы курицы. Перед поступлением яиц в продажу их качество и безопасность проверяют в лаборатории. В домашних условиях свежесть яйца можно проверить, опустив его в воду. Если оно всплыло, то испорчено. Хранить яйца следует при температуре до +20°C не более 25 суток. Перед приготовлением их необходимо мыть, а после контакта с сырыми яйцами — тщательно мыть руки, посуду и рабочие поверхности.