Месть из космоса за Лариджани: новая ракета Ирана посеяла шок и хаос

Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» в конфликте с США и Израилем. Военный эксперт Кнутов сказал, почему США не могут справиться с новым оружием Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не могут справиться с иранскими ракетами, даже учитывая, что боевые расчеты США оснащены компьютерами с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» в конфликте с США и Израилем.

Баллистическая ракета средней дальности «Хадж Касем» названа в честь командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, который был убит американцами в 2020 году.

«Скорее всего, эти ракеты выходят в ближний космос и оттуда наносят удар. Хотя, может, они поднимаются километров на 80, а затем атакуют заданную цель. За счет этого рабочее время, за которое боевой расчет должен сбить ракету, становится очень маленьким, у боевого расчета практически нет возможности успеть отработать. Да, сейчас там все компьютеризировано, используются компьютеры с элементами искусственного интеллекта, но им тоже требуется определенное время, чтобы развернуть пусковые установки, отдать команду, чтобы ракета вылетела на перехват. Поэтому у США есть сложности с поражением иранских ракет», — сказал Кнутов.

Военный эксперт добавил, что у Ирана в запасе могут оставаться еще более новые и мощные ракеты.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше