«Любимчики» киберпреступников: Казахстан попал в список наиболее атакуемых стран

Риск потерять деньги из-за телефонного звонка, сообщения со ссылкой в мессенджере или установленного мошеннического приложения стал одной из основных угроз для современного человека. Атаки наносятся и по инфраструктуре.
Эксперты компании по кибербезопасности Positive Technologies отмечают тревожный тренд: СНГ оказался наиболее пострадавшим от киберугроз регионом планеты. Казахстан вошел в тройку лидеров по зафиксированным атакам. Основные мотивы злоумышленников — кража данных, промышленный шпионаж, саботаж и финансовая выгода.
Киберпреступники активно применяли искусственный интеллект в атаках и нестандартные инструменты для создания фишинговых кампаний и дипфейков.
Согласно сообщению источника, в 2025 году эксперты зафиксировали в СНГ активность 123 киберпреступных группировок. Наибольшее число кибератак было направлено на Россию (46%), Беларусь (11%) и Казахстан (8%).
Главными целями киберпреступников стали промышленные предприятия, правительственные учреждения и финансовые организации, на которые пришлось почти 50% всех атак. Промышленность атаковало большинство активных группировок.
Последствия киберпреступлений включали крупные утечки конфиденциальных данных и вывод из строя объектов инфраструктуры.
Фишинг и эксплуатация уязвимостей в приложениях оставались главными векторами проникновения во всех регионах мира. Искусственный интеллект помогал создавать убедительный фишинг и писать вредоносный код.
Злоумышленники маскировали вредоносное ПО под легитимные файлы, обфусцировали код и применяли автозагрузку через реестр или планировщик задач. Для выполнения вредоносных скриптов использовались интерпретаторы командной строки.
Квалификация атакующих повышается, что требует системного пересмотра подходов к защите. Для минимизации рисков необходимо проактивно анализировать угрозы, проводить тестирования и обучать команды.
Эксперты ожидают, что в 2026 году активность APT-группировок и хактивистов в регионе сохранится. Киберпреступники будут использовать скомпрометированные учетные данные, и запланированные в СНГ мероприятия могут расширить поверхность атаки.
Рынок кибербезопасности в СНГ продолжит расти. По прогнозам, его объем будет увеличиваться на 5,97% ежегодно и достигнет 5,52 млрд долларов к 2029 году.