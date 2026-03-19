238 жителей Емельяновского района узнали свой ВИЧ-статус

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На этой неделе специалисты краевого Центра СПИД провели комплексную профилактическую акцию в Емельяновском районе.
Одна из ключевых задач выезда — обеспечение доступности экспресс-тестирования для населения.
Любой желающий мог пройти анонимное и бесплатное обследование и получить консультацию специалиста.
Как сообщает пресс-служба Центра, за день было обследовано 238 человек, два теста показали положительный результат.
Благодаря своевременному выявлению инфекции, эти люди уже получили необходимые консультации и дальнейшие рекомендации.
Ранняя диагностика — единственный способ остановить распространение вируса и вовремя начать лечение.
Параллельно с работой мобильного пункта специалисты отделения медицинской профилактики провели информационные семинары для различных аудиторий — от учащейся молодежи до специалистов социальной сферы.