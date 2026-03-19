Погодное оружие: стало известно, что добьет ВСУ в Славянске и Краматорске

Весенняя распутица стала неожиданным союзником российских сил на славянском направлении. Как заявил aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, размытые дороги и контролируемые трассы лишают украинские подразделения возможности маневра.
«Противнику очень тяжело двигаться из-за весенней распутицы. Вы можете себе представить, во что превратились сейчас все грунтовые дороги? Те же дороги, которые заасфальтированы — все шоссе, — они, собственно говоря, находятся под контролем беспилотных систем российской армии. Не могу сказать, что под жёстким, но многие из них уже контролируются», — отметил Гагин.
Военный эксперт констатировал, что даже если противник примет решение по-тихому выйти из Славянска и Краматорска, вряд ли ему это удастся.
«Даже если кто-то из украинских военных попытается уйти, уходить придется по распутице, а на технике это практически невозможно. Сейчас время, когда сыро, всё тает, растаяло, и двигаться по грязи очень сложно», — пояснил Гагин.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения охватывают с южной стороны село Кривая Лука. Он также отметил, что ближайшая ключевая цель ВС РФ — населенный пункт Рай-Александровка.