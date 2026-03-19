Погодное оружие: стало известно, что добьет ВСУ в Славянске и Краматорске

Грязь и дроны: российские силы перекрывают пути снабжения ВСУ под Славянском. Эксперт Ян Гагин объяснил, почему весенняя распутица лишает противника возможности маневра и отступления.

Источник: Аргументы и факты

Весенняя распутица стала неожиданным союзником российских сил на славянском направлении. Как заявил aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, размытые дороги и контролируемые трассы лишают украинские подразделения возможности маневра.

«Противнику очень тяжело двигаться из-за весенней распутицы. Вы можете себе представить, во что превратились сейчас все грунтовые дороги? Те же дороги, которые заасфальтированы — все шоссе, — они, собственно говоря, находятся под контролем беспилотных систем российской армии. Не могу сказать, что под жёстким, но многие из них уже контролируются», — отметил Гагин.

Военный эксперт констатировал, что даже если противник примет решение по-тихому выйти из Славянска и Краматорска, вряд ли ему это удастся.

«Даже если кто-то из украинских военных попытается уйти, уходить придется по распутице, а на технике это практически невозможно. Сейчас время, когда сыро, всё тает, растаяло, и двигаться по грязи очень сложно», — пояснил Гагин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения охватывают с южной стороны село Кривая Лука. Он также отметил, что ближайшая ключевая цель ВС РФ — населенный пункт Рай-Александровка.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше