В Омске в психиатрической больнице сменился главный врач

В БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова» в Омске произошли кадровые изменения. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 марта 2026 года исполняющим обязанности главного врача назначен Александр Стороженко. На сайте медучреждения он также указан как и. о. главврача и заместитель главного врача по общим вопросам.
Новый руководитель — выпускник Омской государственной медицинской академии. В 1999 году он окончил вуз по специальности «Лечебное дело», в 2000-м прошёл интернатуру по рентгенологии, а в 2013 году — профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественному здоровью.
Александр Стороженко сменил на посту Андрея Чеперина. После ухода с должности тот продолжает профессиональную деятельность и остается председателем областной общественной организации «Омское общество психиатров».