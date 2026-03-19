В полиции Иркутской области каждая пятая должность остается вакантной. В 2024 году недокомплект составлял 16,5%, а в 2025 — 21,2%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Ильичёв на сессии Законодательного Собрания. Несмотря на снижение преступности и высокую раскрываемость преступлений, нехватка кадров усложняет работу правоохранительных органов.