В полиции Иркутской области каждая пятая должность остается вакантной. В 2024 году недокомплект составлял 16,5%, а в 2025 — 21,2%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Ильичёв на сессии Законодательного Собрания. Несмотря на снижение преступности и высокую раскрываемость преступлений, нехватка кадров усложняет работу правоохранительных органов.
— Количество поступивших сообщений и заявлений граждан остаётся на уровне предыдущих лет. По каждому факту мы обязаны провести проверки. На практике фактическая нагрузка на сотрудников с учётом некомплекта растёт, — уточнил Дмитрий Ильичёв.
Наиболее острая кадровая проблема наблюдается в патрульно-постовой службе и изоляторах временного содержания, где почти 39% штатных единиц остаются незанятыми. Среди участковых еще не хватает около 31% сотрудников. Например, в Бодайбинском и Усть-Кутском, ситуация критическая: нехватка персонала превышает 40%.