Врачи советуют нижегородцам подготовиться к первым проявлениям аллергии

Период весенней аллергии, несмотря на большое количество снега, уже стартовал в центральных регионах России. Многие жалуются на первые симптомы — отек глаз, насморк и зуд. Врачи-аллергологи в интервью 360.ru дают советы, как пережить этот период с наименьшим дискомфортом.
В воздухе уже появилась пыльца ольхи и орешника, из-за чего чувствительные люди жалуются на постоянное слезотечение, не проходящий насморк и отеки. По мере повышения температуры к ольхе присоединится дуб и береза — начнется их цветение. Сейчас самое время подготовиться к высокому сезону аллергии.
Желательно за две недели до предполагаемого цветения начать принимать антигистаминные препараты и противовоспалительные капли для носа. Это позволит снизить симптоматику заболевания.
В квартире стоит установить очиститель уличного воздуха — бризер. Это позволит создать барьер, который не пропустит пыльцу в дом.
Также врачи советуют почаще принимать душ (несколько раз в день), чтобы смывать пыльцу с тела. Рекомендуется использовать на улице солнцезащитные очки, а в доме не допускать, чтобы пыльца скапливалась на постели. Спать под отрытым окном не стоит, лучше открывать форточку в соседней комнате.
Самое главное — не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам, которые помогут установить причину болезни и назначат терапию.