Можно потерять в деньгах: россиянам посоветовали не ходить в отпуск в мае

Эксперт назвала самый выгодный в 2026 году месяц для отпуска.

Источник: НДН.ИНФО

Отпуск в мае может быть невыгодным из-за большого числа праздничных дней, сообщила директор департамента по работе с персоналом организации «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в интервью ТАСС.

Поскольку в этом месяце много выходных, что приводит к увеличению среднего дневного заработка по сравнению с отпускными выплатами.

Для того чтобы получить максимальную выгоду от отпуска, лучше выбрать другие месяцы, советует Богданова-Шемраева.

Эксперт отметила, что в 2026 году наиболее удачными месяцами для отпуска будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым выгодным будет июль, поскольку в этом месяце 23 рабочих дня.

Богданова-Шемраева также рекомендует включать в отпуск не только рабочие дни, но и выходные, чтобы отпускные начислялись за субботу и воскресенье.

Татьяна Картавых