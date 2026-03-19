Можно потерять в деньгах: россиянам посоветовали не ходить в отпуск в мае

Отпуск в мае может быть невыгодным из-за большого числа праздничных дней, сообщила директор департамента по работе с персоналом организации «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в интервью ТАСС.
Поскольку в этом месяце много выходных, что приводит к увеличению среднего дневного заработка по сравнению с отпускными выплатами.
Для того чтобы получить максимальную выгоду от отпуска, лучше выбрать другие месяцы, советует Богданова-Шемраева.
Эксперт отметила, что в 2026 году наиболее удачными месяцами для отпуска будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым выгодным будет июль, поскольку в этом месяце 23 рабочих дня.
Богданова-Шемраева также рекомендует включать в отпуск не только рабочие дни, но и выходные, чтобы отпускные начислялись за субботу и воскресенье.
