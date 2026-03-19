Осужденному пожизненно экс-сенатору Арашукову отказали в работе в колонии

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области и осужденный по второму делу о взятке, не смог восстановиться на работе. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Трубников.
«Когда уголовное дело (о взятке — прим. ТАСС) возбудили, его сняли с работы. До этого он работал в швейном цехе. Следователь направил письмо в колонию с требованием ограничить его общение с другими лицами, осужденными и так далее. После этого на работу его не выводят. Он неоднократно писал официальное письмо с просьбой вывести его на работу, но ответ был такой, что нет производственной необходимости», — сказал адвокат.
По словам защитника, по этому поводу Арашуков намерен обращаться в органы прокуратуры в случае очередного отказа в предоставлении работы. Сам осужденный во время заседания суда апелляционной инстанции, на котором он присутствовал по видеосвязи, заявлял о своем желании работать в колонии.
Как сообщал ранее ТАСС, Оренбургский областной суд 18 марта оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Арашуков был приговорен по делу о взятке к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей, а по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в размере 120 млн рублей.
Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Под стражу был также взят его отец — экс-советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.
Отбывая пожизненное заключение, Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии.