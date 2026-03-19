Сенат США отклонил резолюцию по ограничениям военных полномочий Трампа по Ирану

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа. Документ должен был предотвратить эскалацию конфликта с Ираном на фоне приближающейся четвертой недели операции.
Попытка демократов ограничить военные полномочия Трампа в Иране снова потерпела неудачу. Инициатива провалилась в третий раз подряд, с результатом 53 голоса против 47.
Резолюцию внес сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси. Документ предусматривал вывод американских войск из зоны конфликта с Ираном, за исключением случаев официального объявления войны или получения разрешения от Конгресса.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп выступил против дальнейших атак на иранскую энергетическую инфраструктуру. Президент США считает, что Тегеран «понял сигнал». В случае изменения ситуации Трамп может вернуться к вопросу о силовом давлении.