Красноярцам без предупреждения приходят штрафы за вандальные надписи на домах

«Понимаю возмущение красноярцев. Особенно тех, у кого в доме нет УК и штраф должны платить жильцы. Дал поручение поставить этот процесс на паузу, доработать механизм. Самое главное — ввести конкретный срок на зачистку разных надписей на фасадах. Конечно, работу, особенно в части борьбы с рекламой запрещённых веществ, необходимо продолжать. Реакция здесь должна быть незамедлительной. Важную роль играет помощь самих жителей, которые могут сообщать о таких сигналах в УК. И основное — вместе с полицией необходимо работать над устранением причины появления граффити, искать и наказывать вандалов. Положительный опыт в этой сфере есть: недавно правоохранители возбудили уголовное дело за рекламу запрещённых веществ на стенах зданий, преступнику грозит до 20 лет лишения свободы».