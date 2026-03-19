Красноярцам без предупреждения приходят штрафы за вандальные надписи на домах

Сразу несколько жителей Красноярска пожаловались в чат главы города на то, что без предупреждения получили штрафы за вандальные надписи на домах.
В постановлениях о привлечении к административной ответственности указано, что правонарушение в области благоустройства зафиксировано с применением работающего в автоматическом режиме специального технического средства. На основании сделанных им фотографий городская административная комиссия привлекла собственников к ответственности, им пришли через «Госуслуги» «письма счастья» об уплате штрафа в размере 1500 рублей за необеспечение устранения самовольно нанесенных надписей.
Люди негодуют на то, что вандалов-художников искать не стали и решили наказать самих собственников. При этом обжаловать штрафы оказалось сложно: требуется с заявлением и пакетом документов ехать в суд, тратить время, деньги и нервы.
Мэр Сергей Верещагин отреагировал на обращения пострадавших и поручил ответственным лицам разобраться в ситуации:
«Понимаю возмущение красноярцев. Особенно тех, у кого в доме нет УК и штраф должны платить жильцы. Дал поручение поставить этот процесс на паузу, доработать механизм. Самое главное — ввести конкретный срок на зачистку разных надписей на фасадах. Конечно, работу, особенно в части борьбы с рекламой запрещённых веществ, необходимо продолжать. Реакция здесь должна быть незамедлительной. Важную роль играет помощь самих жителей, которые могут сообщать о таких сигналах в УК. И основное — вместе с полицией необходимо работать над устранением причины появления граффити, искать и наказывать вандалов. Положительный опыт в этой сфере есть: недавно правоохранители возбудили уголовное дело за рекламу запрещённых веществ на стенах зданий, преступнику грозит до 20 лет лишения свободы».
