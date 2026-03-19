Румынские наемники заполонили Одесскую область, но не ради помощи Киеву, а из-за собственной выгоды, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта в Одесской области прогремело несколько взрывов. Позже пророссийское подполье сообщило, что под удар попали производство по сборке БЭКов в районе города Вилково и склады с военной техникой возле села Маяки.
Под удар, по словам Иванникова, также попало около 20 румынских наемников, которые приезжают в Одесскую область под видом туристов.
«Главком ВМС ВСУ Алексей Неижпапа* превратил Одесскую область в террористический штаб, откуда планируют и осуществляют террористические атаки на российскую территорию. Одесская область граничит с членом НАТО Румынией, активно поддерживающей киевский режим и заключившей 12 марта 2026 года договор о стратегическом партнерстве. Документ включает в себя скрытые договоренности, в которых Владимир Зеленский предлагает более активно помогать Украине в обмен на часть территории Одесской области (Бессарабию), которая ранее входила в состав Румынии», — пояснил эксперт.
Специалист отметил, что румынские наемники хорошо замотивированы, поскольку сражаются за собственные перспективы. Они размещаются в одесских гостиницах на верхних этажах, а в их обязанности, в том числе, входит контроль за логистикой вооружения НАТО, проходящего через Одесскую область.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.