Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников: румынские наемники помогают Киеву в обмен на Одесскую область

Румынские наемники заполонили Одесскую область, из которой боевики наносят удары по РФ. Чем для Киева чревата эта помощь — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Румынские наемники заполонили Одесскую область, но не ради помощи Киеву, а из-за собственной выгоды, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, в ночь с 17 на 18 марта в Одесской области прогремело несколько взрывов. Позже пророссийское подполье сообщило, что под удар попали производство по сборке БЭКов в районе города Вилково и склады с военной техникой возле села Маяки.

Под удар, по словам Иванникова, также попало около 20 румынских наемников, которые приезжают в Одесскую область под видом туристов.

«Главком ВМС ВСУ Алексей Неижпапа* превратил Одесскую область в террористический штаб, откуда планируют и осуществляют террористические атаки на российскую территорию. Одесская область граничит с членом НАТО Румынией, активно поддерживающей киевский режим и заключившей 12 марта 2026 года договор о стратегическом партнерстве. Документ включает в себя скрытые договоренности, в которых Владимир Зеленский предлагает более активно помогать Украине в обмен на часть территории Одесской области (Бессарабию), которая ранее входила в состав Румынии», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что румынские наемники хорошо замотивированы, поскольку сражаются за собственные перспективы. Они размещаются в одесских гостиницах на верхних этажах, а в их обязанности, в том числе, входит контроль за логистикой вооружения НАТО, проходящего через Одесскую область.

Ранее стало известно, что точный удар РФ отомстил за атаки Крыма и Краснодара.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

