Заселятся и не будут платить: какие риски может нести запрет на выселение без суда в Казахстане

Сложность также будет составлять тонкая грань между уголовным преступлением и гражданским спором. Если кто-то взломал дверь незаконно, это «Нарушение неприкосновенности жилища» (статьи 147 или 149 УК РК). Полиция обязана задержать преступников, но новая норма в Конституции не должна защищать нарушителей. Если они зашли в открытый дом или его сдал в аренду родственник владельца, возникает риск. Полиция не будет разбираться, кто кому брат, и сошлется на Конституцию: «Выселять без суда — нельзя». Придется идти в суд и доказывать, что они там находятся незаконно. Угроза не в том, что у владельца отберут право собственности, а в потере времени и доходе.