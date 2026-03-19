Заселятся и не будут платить: какие риски может нести запрет на выселение без суда в Казахстане

Новая Конституция была принята в Казахстане в рамках всеобщего референдума. Среди различных изменений главного закона страны также отмечается норма, согласно которой не допускается выселение из жилища иначе как по решению суда (статья 28). Ранее эту инициативу также поддержала уполномоченная по правам человека Динара Закиева — она предложила внести в Конституцию дополнительные гарантии к запрету о выселении из жилья без учета жизненных обстоятельств граждан.
Что означает новое уточнение и какие риски оно может иметь для владельцев арендного жилья, редакции NUR.KZ рассказала Диляра Сейтнурова, эксперт в сфере строительства и недвижимости Qazaq Expert Club.
Зачем внесли эту правку.
Как отмечает эксперт, ранее в законодательстве могли быть лазейки, когда право собственности еще не оспорено или процесс идет, но человека уже выселяют из жилья (например, административным решением или под снос). А новая норма требует, чтобы физическое выселение было возможно только после вердикта суда.
«Речь идет о конституционной гарантии судебного порядка выселения. Инициатива направлена на то, чтобы исключить любую возможность внесудебного выдворения людей на улицу, даже если есть юридические претензии к их правам на недвижимость», — отмечает Диляра Сейтнурова.
И хотя для граждан это может обеспечить защиту при нарушении их прав, в некоторых случаях может обнаружиться негативная сторона таких мер.
Сложности для строительства.
Как сообщает эксперт, если вопрос связан с профессиональной деятельностью (например, с проектами застройки или сноса ветхого жилья по программе реновации), то подобная поправка существенно меняет риски.
«Она означает, что любые спорные ситуации с жильцами (даже если у них нет полных прав на жилье или это самозахват) нельзя будет решить методом переговоров или приказом акимата — придется идти в суд, что удлиняет сроки освобождения участков и реализации программы реновации», — отмечает эксперт.
Также усиление защиты одной стороны (жильцов) может означать рост рисков для другой — владельцев жилья и арендодателей.
Арендаторы, которые не платят и не съезжают.
Согласно сообщению эксперта, предыдущие нормы закона также позволяли принудительно выселять арендаторов только через суд. Но на практике, если договор аренды расторгнут, собственники часто меняли замки или вызывали участкового, который может «попросить» жильцов на выход, так как у них нет оснований там находиться. Однако новая конституционная норма может сделать полицейских абсолютно бесправными.
«Услышав слово “выселение”, участковый скажет: “Это гражданско-правовые отношения, вот статья Конституции, идите в суд”. В итоге процедура станет безальтернативно долгой (иск — суд — вступление в силу — частный судебный исполнитель). Весь этот период (минимум 5−6 месяцев) неплательщик живет бесплатно», — отмечает эксперт в сфере строительства и недвижимости Qazaq Expert Club.
Появятся ли «окупасы» или «сквоттеры» в Казахстане.
В Испании одной из проблем в жилищной сфере стали так называемые «окупасы» — лица, которые незаконно занимают чужую пустующую недвижимость (квартиры, дома). В США таких нарушителей называют «сквоттерами». Полиция не может выселить их сразу, если только не поймала нарушителей в момент взлома. Избавиться от них можно только через решение суда, что затягивает процесс на несколько лет. Также окупасами называют арендаторов, которые перестают платить за жилье и отказываются выселяться — для этого тоже нужно решение суда.
Диляра Сейтнурова считает, что риск создания полноценного института окупасов и сквоттеров в Казахстане ниже, чем в Европе, из-за наличия четкой системы регистрации. Однако если сдавать квартиру «в серую» и не регистрировать жильцов, это ставит владельца под удар. Принятая поправка может привести к тому, что с истекшим договором жилец будет считаться «законно вселившимся», которого нельзя выгнать на улицу без вердикта судьи. По факту классических окупасов может и не быть, но «профессиональные неплательщики» получат мощную защиту.
Сложность также будет составлять тонкая грань между уголовным преступлением и гражданским спором. Если кто-то взломал дверь незаконно, это «Нарушение неприкосновенности жилища» (статьи 147 или 149 УК РК). Полиция обязана задержать преступников, но новая норма в Конституции не должна защищать нарушителей. Если они зашли в открытый дом или его сдал в аренду родственник владельца, возникает риск. Полиция не будет разбираться, кто кому брат, и сошлется на Конституцию: «Выселять без суда — нельзя». Придется идти в суд и доказывать, что они там находятся незаконно. Угроза не в том, что у владельца отберут право собственности, а в потере времени и доходе.
Чтобы минимизировать риски, Диляра Сейтнурова рекомендует казахстанцам тщательно отбирать арендаторов, проверять их по базам судебных должников, устанавливать депозит на аренду и применять исполнительную надпись. Эта новая норма — большой риск для рынка аренды и девелопмента, ведь расселение ветхого жилья по программе реновации усложнит процесс и затянет сроки реализации.