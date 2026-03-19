Reuters: США могут направить тысячи военных на Ближний Восток

Соединённые Штаты изучают возможность переброски военных на Ближний Восток, в том числе для участия в операции против Ирана, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
«США рассматривают возможность размещения тысяч военных для поддержки действий на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что, в частности, данный шаг может помочь американской стороне «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По словам источников, для этого американская сторона может попытаться «разместить военных США на иранском побережье».
Кроме того, в США обсуждают возможность переброски военнослужащих на иранский остров Харк.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что американские военные призвали Вашингтон одобрить запрос в Конгресс Соединённых Штатов о выделении более 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с иранской стороной.