Россиянам посоветовали не брать отпуск в мае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Отпуск в мае будет невыгодным из-за большого количества праздничных дней.
Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева: «Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы».
По ее словам, в 2026 году выгоднее всего брать отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре или декабре. Самым выгодным месяцем будет июль — в нем 23 рабочих дня.
Кроме того, эксперт посоветовала включать в период отпуска не только рабочие дни, но и выходные — за них также начисляются отпускные.
Напомним, в мае 2026 года в России при пятидневной рабочей неделе ожидается два периода отдыха: с 1 по 3 мая в честь праздника Весны и Труда и с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. 4−8 мая — рабочие дни, причем 8 мая — сокращенный.