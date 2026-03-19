Иркутские исследователи перенимают опыт Китая по переработке золошлаков

«Нам удалось посмотреть на технологии производства, оборудование. Думаю, что обмен компетенциями будет взаимовыгоден обеим сторонам, и мы сможем перенять друг у друга что-то полезное», — рассказал доцент кафедры строительного производства Сергей Макаренко, который занимается переработкой золошлаков иркутских ТЭЦ уже 20 лет. За это время он разработал и запатентовал технологии производства строительной керамики и вяжущих материалов на основе зольного сырья, а сейчас завершает работу над докторской диссертацией «Научные и технологические основы получения строительных материалов с использованием золошлаковых смесей Иркутской области».