Иркутские исследователи перенимают опыт Китая по переработке золошлаков

IrkutskMedia, 19 марта. Сотрудники ИРНИТУ прошли стажировку в Китайском университете горного дела и технологий в Сюйчжоу, чтобы изучить опыт переработки золошлаковых материалов. Учёные посетили ряд промышленных предприятий и ознакомились с практикой применения золошлаков в строительной отрасли Китая, сообщает пресс-служба Эн+.
Золошлаковые материалы — это остатки сжигания угля на тепловых электростанциях. Они относятся к V классу опасности, что делает их практически безопасными, и одновременно полезными — они могут использоваться как полноценное строительное сырьё: в производстве бетона, кирпича, дорожных оснований.
Китай является мировым лидером по переработке золошлаков: из 600 млн тонн отходов ежегодно перерабатывается 420 млн.
«Нам удалось посмотреть на технологии производства, оборудование. Думаю, что обмен компетенциями будет взаимовыгоден обеим сторонам, и мы сможем перенять друг у друга что-то полезное», — рассказал доцент кафедры строительного производства Сергей Макаренко, который занимается переработкой золошлаков иркутских ТЭЦ уже 20 лет. За это время он разработал и запатентовал технологии производства строительной керамики и вяжущих материалов на основе зольного сырья, а сейчас завершает работу над докторской диссертацией «Научные и технологические основы получения строительных материалов с использованием золошлаковых смесей Иркутской области».
Иркутская область — один из лидеров переработки золошлаков в России: регион утилизирует до 15% образующихся отходов, что выше среднероссийских показателей в 6−10%.
Практический вклад в эти результаты вносит и бизнес. Например, компания «Иркутскзолопродукт» поставляет золошлаковые материалы для строительной отрасли региона, включая сухую золу-уноса, смеси и алюмосиликатную микросферу. Таким образом, чем активнее строительные компании будут использовать золошлаковые материалы, тем заметнее станет вклад Иркутской области в экономику замкнутого цикла и в достижение национальных целей по переработке отходов.