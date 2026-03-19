В ДВФУ назвали самые популярные направления для карьеры у иностранных студентов

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Иностранные выпускники, решившие жить и работать в Приморье, чаще выбирают медицину, экономику, управление и менеджмент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
«Дальневосточный федеральный университет традиционно привлекает студентов из многих стран мира, и интерес к обучению в ДВФУ продолжает расти. Часть иностранных выпускников принимают решение связать свою карьеру с Россией, и мы наблюдаем определенные тенденции в этом процессе Иностранные выпускники обычно находят себя в медицине, областях экономики, управления и менеджмента. Реже иностранцы выбирают инженерные специальности, хотя такие случаи тоже встречаются», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что среди иностранных студентов, которые после окончания обучения остаются на Дальнем Востоке, большинство составляют выходцы из стран СНГ. Также в России остаются жить и работать студенты из стран Латинской Америки — Колумбии, Эквадора, Боливии и Перу.