Россиян предупредили о необходимости термической обработки сморчков и строчков

Ранние весенние грибы в России относятся к условно съедобным и требуют обязательной термической обработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Виктора Асеева.
Речь идет о сморчках, строчках и сморчковых шапочках. По словам специалиста Рязанского государственного университета имени Есенина, в этих грибах содержится гельвелловая кислота и другие токсичные вещества, способные вызвать отравление.
Для снижения риска необходимо проводить специальную обработку. Грибы рекомендуют предварительно отваривать, затем сливать отвар и промывать, после чего их можно использовать в пищу.
Как уточнил Асеев, такие виды появляются сразу после схода снега. В текущем сезоне ожидается обильный урожай.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщал, что первые весенние грибы могут появиться в средней полосе уже в апреле при установлении теплой погоды во второй половине марта.
По оценке специалистов, благоприятные условия для роста связаны с плотным снежным покровом зимой. Он защищает грибницу от промерзания и обеспечивает стабильную влажность и температуру.
