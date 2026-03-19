Россиян предупредили о необходимости термической обработки сморчков и строчков

Ранние весенние грибы в России относятся к условно съедобным и требуют обязательной термической обработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Виктора Асеева.

Речь идет о сморчках, строчках и сморчковых шапочках. По словам специалиста Рязанского государственного университета имени Есенина, в этих грибах содержится гельвелловая кислота и другие токсичные вещества, способные вызвать отравление.

Для снижения риска необходимо проводить специальную обработку. Грибы рекомендуют предварительно отваривать, затем сливать отвар и промывать, после чего их можно использовать в пищу.

Как уточнил Асеев, такие виды появляются сразу после схода снега. В текущем сезоне ожидается обильный урожай.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщал, что первые весенние грибы могут появиться в средней полосе уже в апреле при установлении теплой погоды во второй половине марта.

По оценке специалистов, благоприятные условия для роста связаны с плотным снежным покровом зимой. Он защищает грибницу от промерзания и обеспечивает стабильную влажность и температуру.

Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.