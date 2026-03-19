В Екатеринбурге завершились поиски 11-летней школьницы. 18 марта 2026 года она ушла на прогулку и не вернулась. С тех пор ее местоположение было неизвестно. Разыскивали юную екатеринбурженку сотрудники полиции и волонтеры.
Вечером того же дня, около 23:00 представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о завершении поисков. Школьницу нашли живой.
— Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске, — передают волонтеры отряда.
Напомним, что в Каменске-Уральском ищут мужчину с тремя фамилиями. Свердловчанин пропал еще 5 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Отмечается, что мужчина может быть в другом городе.
Ранее уралец носил фамилии Романовский и Золотарев. Теперь его разыскивают как Скоробогатова. Кроме того, у мужчины два имени — он может представляться как Александр или Петр.