Ветврач посоветовал москвичам начать обработку питомцев от клещей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москвичи уже могут начинать обрабатывать питомцев от клещей, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова.

Пик активности клещей в столичном регионе придется на вторую половину весны и начало лета, заявил ранее РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Первую обработку домашних питомцев от клещей можно уже сейчас начинать, то есть, с середины марта. Потому что клещи пробуждаются после зимней спячки. Они пробуждаются практически сразу, как температура становится стабильно выше нуля, когда появляются небольшие проталины, где уже снег начинает сходить. Поэтому в это время уже пора защищать питомцев и начинать обрабатывать», — рассказала Федорова.

Ветврач отметила, что пик клещей обычно приходится на май, июнь, но в связи с теплой мартовской погодой риски возникают уже сейчас.

«Обрабатывать необходимо всех животных в доме, потому что, если дома есть кошка, которая, например, не выходит гулять, но есть собака, то она может принести клещей и блох на себе», — подчеркнула она.