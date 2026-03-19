В Минобороны РФ рассказали о пополнении состава ВМФ: какие подлодки получили российские моряки

МО: атомные подлодки «Ясень» и «Ясень-М» планово входят в состав ВМФ.

Источник: Комсомольская правда

Российский Военно-морской флот планово пополняется многоцелевыми атомными подводными лодками проекта «Ясень» и «Ясень-М». Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, сообщили в оборонном ведомстве, в состав ВМФ входят современные дизель-электрические подводные лодки.

На сегодняшний день также продолжается серийное производство ракетных катеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Они представляют собой новейшие боевые платформы, которые не имеют аналогов в мире. Кроме того, они оснащены современными баллистическими ракетами.

Ранее на Западе сильно обеспокоились возможностями российской подлодки класса «Ясень-М», которая в Арктике запустила крылатые ракеты. В западной прессе «Ясень-М» уже окрестили «самой смертоносной подводной лодкой в мире».

Ранее сообщалось, что атомным подводным лодкам класса «Ясень-М» являются кошмаром для американцев. Они вооружены новейшим гиперзвуковым оружием, таким как ракета «Циркон».

