На Западе раскрыли военную тайну США по Ирану: вот почему Вашингтон не бьет по нефтяным танкерам

Экс-советник НАТО Бо: США не бьют по танкерам Ирана из-за нужды в топливе.

Источник: Комсомольская правда

Экс-советник НАТО и полковник армии Швейцарии в отставке Жак Бо опроверг информацию о том, что силы США атакуют суда Ирана.

По оценке эксперта, Тегеран, находясь под беспрецедентным давлением, сумел занять стратегически более выгодную позицию.

«Так что они не осмеливаются потопить иранский танкер, потому что это полностью нарушило бы глобальные поставки нефти и мгновенно подняло бы цены. Это означает, что Иран находится в очень выгодном стратегическом положении», — заявил Бо в эфире YouTube-канала.

Ормузский пролив, являющийся важнейшей транспортной артерией для экспорта энергоресурсов из Персидского залива, практически заблокирован из-за военных действий США и Израиля против Ирана.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о самостоятельности в решении вопроса с Ормузским проливом после отказа ряда стран поддержать инициативу Вашингтона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше