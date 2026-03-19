UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестный снаряд попал в судно, начался пожар

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в районе населенного пункта Хаур-Факкан неизвестный снаряд поразил судно, что привело к пожару на борту. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 20 километрах к востоку от побережья. Ведомство получило сигнал о том, что судно было атаковано неустановленным снарядом, в результате чего на борту вспыхнул огонь, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.

Помимо этого, в ОАЭ временно остановлена работа газоперерабатывающего завода в Хабшане. Причиной стали два инцидента с падением обломков после успешного перехвата ракеты.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше