UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестный снаряд попал в судно, начался пожар

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в районе населенного пункта Хаур-Факкан неизвестный снаряд поразил судно, что привело к пожару на борту. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 20 километрах к востоку от побережья. Ведомство получило сигнал о том, что судно было атаковано неустановленным снарядом, в результате чего на борту вспыхнул огонь, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.
Помимо этого, в ОАЭ временно остановлена работа газоперерабатывающего завода в Хабшане. Причиной стали два инцидента с падением обломков после успешного перехвата ракеты.