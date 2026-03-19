В Омске за зиму зафиксировали более 900 краж

В топ вошли два округа.

Источник: Om1 Омск

В Омске за зиму произошло 2769 преступлений, из них более 900 — кражи. Чаще всего такие преступления фиксируют в Кировском округе.

Как сообщили порталу Om1 Омск в пресс-службе УМВД России по городу Омску, с декабря 2025 года по конец февраля 2026 года наибольшее число краж зарегистрировано именно в Кировском округе — 158 случаев. Меньше всего хищений выявили в Октябрьском округе — 102.

Мошенничества чаще всего фиксируют в Центральном округе. Там по заявлениям жителей возбуждено 111 уголовных дел. Самый низкий показатель — в Ленинском округе, где зарегистрировано 26 таких преступлений.

В целом кражи и мошенничества остаются самыми распространёнными преступлениями в городе.