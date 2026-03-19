Во Владивостоке отметили 120-летие подводного флота России

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. 120 лет с даты создания российского подводного флота отметили во Владивостоке. Ветераны-подводники и представители командования Тихоокеанского флота (ТОФ) возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной.
«Главная традиция у подводников — это сохранение памяти о тех, кто не вернулся из боевых походов, навсегда остался в море. И на Тихоокеанском флоте эту традицию свято чтут. Мы находимся сейчас на мемориале “Боевая слава Тихоокеанского флота”. Здесь, если внимательно пройти и посмотреть, можно увидеть фамилии подводников, которые навсегда остались в море при выполнении поставленных задач. Работа по сохранению исторической памяти ведется постоянно. Вы знаете, что Тихоокеанским флотом обнаружено, обследовано [место гибели] подводной лодки М-49. Такую работу мы продолжаем, и в этом году будет производиться поиск другой “Малютки” — М-63», — рассказал после торжественной церемонии ветеран подводного флота, член Союза моряков-подводников ТОФ, капитан 1-го ранга Михаил Сажаев.
Помимо этого, в филиале военно-исторического музея ТОФ «Гвардейская Краснознаменная подводная лодка “С-56” сотрудники запустили иммерсивный проект: посетителей встречают записанные на реальной подлодке шумы погружения, всплытия, торпедной атаки, передачи команд, а также запись интервью командира “С-56” Героя Советского Союза Григория Щедрина.
Датой основания подводного флота России считается 19 марта 1906 года. В этот день был подписан указ «О классификации военных судов российского императорского флота». Император Николай II «высочайше повелеть соизволил» включить в классификацию «посыльные суда» и «подводные лодки». В тексте указа были перечислены 20 названий построенных к тому времени субмарин.