Во Владивостоке отметили 120-летие подводного флота России

«Главная традиция у подводников — это сохранение памяти о тех, кто не вернулся из боевых походов, навсегда остался в море. И на Тихоокеанском флоте эту традицию свято чтут. Мы находимся сейчас на мемориале “Боевая слава Тихоокеанского флота”. Здесь, если внимательно пройти и посмотреть, можно увидеть фамилии подводников, которые навсегда остались в море при выполнении поставленных задач. Работа по сохранению исторической памяти ведется постоянно. Вы знаете, что Тихоокеанским флотом обнаружено, обследовано [место гибели] подводной лодки М-49. Такую работу мы продолжаем, и в этом году будет производиться поиск другой “Малютки” — М-63», — рассказал после торжественной церемонии ветеран подводного флота, член Союза моряков-подводников ТОФ, капитан 1-го ранга Михаил Сажаев.