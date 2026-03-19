31 марта в крае начнут выдавать разрешения на добычу бурого медведя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прием заявлений на получение разрешений на добычу бурого медведя в весенне-летний охотничий период начнется 31 марта в 9:00 по местному времени.
Разрешения на добычу медведей можно получить не более чем на 30 календарных дней в пределах установленного периода охоты. По результатам необходимо предоставить отчет о добыче лично или почтовым отправлением, отмечает пресс-служба регионального минприроды. Срок предоставления отчетности указан в разрешении.
Подать заявление можно двумя способами:
— лично, обратившись в минприроды края по адресу: Красноярск, ул. Карла Маркса, 78Б, кабинет 6−03 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (с 13:00 до 14:00 перерыв на обед);
— почтовым отправлением по адресу: 663600, Красноярск, ул. Академгородок 50А.
«Ежегодно в регионе выдается более 2000 разрешений на добычу бурого медведя. В крае насчитывается более 24 тысяч особей данного вида. В природе у медведя врагов практически нет, поэтому именно охота на крупного хищника является основным регулятором численности, предотвращая перенаселение и связанные с этим проблемы, в том числе увеличение числа конфликтов с человеком», — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Александр Ногин.