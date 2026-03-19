31 марта в крае начнут выдавать разрешения на добычу бурого медведя

«Ежегодно в регионе выдается более 2000 разрешений на добычу бурого медведя. В крае насчитывается более 24 тысяч особей данного вида. В природе у медведя врагов практически нет, поэтому именно охота на крупного хищника является основным регулятором численности, предотвращая перенаселение и связанные с этим проблемы, в том числе увеличение числа конфликтов с человеком», — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Александр Ногин.