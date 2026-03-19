В России утвердили ГОСТ на системы ИИ в сфере здравоохранения

Отдельно выделены автономные решения. Они способны принимать решения и выполнять медицинские процедуры без участия человека. В документе указано, что такие системы должны соответствовать повышенным требованиям надёжности и безопасности. Частично автономные системы могут работать самостоятельно, но допускают контроль и корректировку со стороны человека. Также предусмотрены системы «второго мнения», которые помогают врачу при принятии решений. Аналитические решения применяются для обработки данных и научных исследований, включая эпидемиологию и управление здравоохранением.