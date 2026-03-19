Синоптик Позднякова: в марте ожидаются новые рекорды тепла

Температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы на 3−5 градусов, сообщила в беседе с aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Характер погоды на этой неделе у нас меняться не будет. Произойдет смена объектов, определяющих погоду. Если сейчас погоду определяет гребень Сибирского антициклона, то потом образуется новый антициклон. В него вольется порция западноевропейского воздуха, он будет более влажным. Поэтому такого ясного неба, которое мы видим сейчас, у нас уже не будет», — пояснила специалист.
По словам Поздняковой, в ближайшие дни ожидается переменная облачность, причем как в дневные, так и в ночные часы.
«Ночи постепенно станут более теплыми. В ночь на субботу в Москве ожидается температура около −1…+1 градуса, в центральной части столицы, вероятно, даже около +4…+5 градусов. Дневная температура в субботу ожидается около +8…+10 градусов. В воскресенье — около +10…+11 градусов», — добавила она.
Синоптик подчеркнула, что температура воздуха в ближайшие дни будет оставаться выше климатической нормы на 3−5 градусов.
