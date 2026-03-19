В Красноярском крае задержали сотрудников ГИМС за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух госинспекторов ГИМС МЧС (Минусинский и Курагинский участки) и трёх местных жителей. Их подозревают в получении и даче взяток, а также в посредничестве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.