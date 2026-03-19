В Красноярском крае задержали сотрудников ГИМС за взятки

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух госинспекторов ГИМС МЧС (Минусинский и Курагинский участки) и трёх местных жителей. Их подозревают в получении и даче взяток, а также в посредничестве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

По версии следствия, в августе-сентябре 2025 года инспекторы через посредника получили взятки от двух жителей края. Деньги предназначались за выдачу удостоверений на право управления лодками и катерами без реальной аттестации.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ. Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Следователи проверяют их на причастность к другим эпизодам.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии экс-инспектора ГИМС подозревают во взятке за «липовые» права на лодки.