В Красноярском крае задержали сотрудников ГИМС за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух госинспекторов ГИМС МЧС (Минусинский и Курагинский участки) и трёх местных жителей. Их подозревают в получении и даче взяток, а также в посредничестве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По версии следствия, в августе-сентябре 2025 года инспекторы через посредника получили взятки от двух жителей края. Деньги предназначались за выдачу удостоверений на право управления лодками и катерами без реальной аттестации.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ. Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Следователи проверяют их на причастность к другим эпизодам.
Ранее мы сообщали, что в Хакасии экс-инспектора ГИМС подозревают во взятке за «липовые» права на лодки.